Indaga la NBA nuevo escándalo de apuestas

DETROIT.- Chauncey Billups obtuvo un lugar en el Salón de la Fama del Baloncesto hace un año, reconociendo su resiliencia y su capacidad para jugar en momentos decisivos durante una carrera de campeonato en la NBA.

Su habilidad para recuperarse y tomar las decisiones correctas está siendo puesta a prueba de una manera completamente diferente por un escándalo de apuestas.

Billups, quien fue suspendido como entrenador de los Portland Trail Blazers, es una de las más de 30 personas arrestadas la semana pasada por lo que funcionarios federales describieron como su participación en diversas actividades de apuestas ilícitas. Se alegó que el entrenador participó en una conspiración para arreglar juegos de póker de altas apuestas con vínculos a tres familias de la mafia. También coincide con las credenciales y descripción como co-conspirador en una acusación que detalla cómo algunas personas proporcionaron a los apostadores información privilegiada sobre el estado de salud de jugadores.

“Mi mensaje para los acusados que han sido detenidos hoy es este: Su racha ganadora ha terminado”, afirmó Joseph Nocella, el principal fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, al detallar los cargos-

La supuesta implicación de Billups es impactante para alguien con una reputación impecable y que ganó el premio al Juego Limpio de la NBA en 2009 como miembro de los Nuggets de Denver.

El entrenador de los Clippers de Los Ángeles, Tyronn Lue, quien llama a Billups su mejor amigo, dijo que habló con Billups el día que fue arrestado y se sintió alentado por lo que escuchó durante la conversación.

El entrenador de los Pistons de Detroit, J.B. Bickerstaff, expresó que odia ver por lo que está pasando Billups, un amigo que ha tenido desde la escuela secundaria.

“Creo que todos necesitan permitir que el debido proceso ocurra, y luego, obviamente, se pueden hacer juicios”, comentó Bickerstaff el domingo. “Te sientes por cualquiera que hayas conocido y con quien tengas una relación y conozcas bien a su familia.

“Yo sé que él está pasando por esto”, añadió. “Es un momento difícil para él”.

‘La presión no es nada nuevo para mí’

Billups, quien está casado y tiene tres hijas, fue arrestado en su casa en Oregón la madrugada del jueves pasado. Horas antes, los Trail Blazers perdieron su partido inaugural de la temporada en casa contra Minnesota.

Después de comenzar su quinta temporada en Portland, se le preguntó a Billups si sentía presión porque el nuevo grupo propietario de la franquicia asistió al juego.

“Esa cosa de la presión no es nada para mí, hombre”, dijo Billups en sus últimos comentarios públicos el 22 de octubre. “Hago lo mejor que puedo y dejo que las cosas caigan donde puedan. Ya sabes eso de mí a estas alturas”.