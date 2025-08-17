Abascal contento con la victoria

En conferencia de prensa posterior al triunfo de Atlético de San Luis como visitante frente al Club Puebla, el estratega Guillermo “Memo” Abascal analizó la victoria conseguida con marcador favorable gracias al doblete del brasileño Joao Pedro Geraldino, quien se erigió como la figura del encuentro.

El técnico español reconoció que el resultado refleja el esfuerzo colectivo de sus dirigidos y el carácter mostrado en un duelo donde las circunstancias no eran las más favorables por el poco tiempo de preparación.

“Es una victoria que refleja el trabajo del equipo. Veníamos de resultados duros, pero hoy el grupo demostró personalidad, disciplina y unión. A pesar de que teníamos dos días menos de descanso que el rival, el equipo salió con determinación y supo mantener el orden”, señaló Abascal.

El estratega subrayó también el desempeño del guardameta potosino, quien fue clave en momentos de apremio. “Hubo un instante en el segundo tiempo donde nuestro portero hizo una labor excepcional al detener dos remates de Joao Pedro. En ese momento se te cruzan pensamientos de que un error puede cambiar el partido, pero el equipo respondió con carácter y eso nos permitió, por segunda vez en el campeonato, mantener la portería en cero”, expresó.

Cuestionado sobre el cambio de actitud mostrado por San Luis en la segunda mitad, Abascal reconoció que el proceso de adaptación al futbol mexicano no ha sido sencillo. “Al inicio siempre es complicado. El calendario ha sido exigente y con pocos días de entrenamiento en comparación con otros equipos. Pero poco a poco nos hemos ido adaptando, trabajando en la intensidad y entendiendo que en México los partidos tienen muchos episodios imprevistos, con rivales que compiten al máximo y que merecen un gran respeto”.