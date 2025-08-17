logo pulso
Portillo es bronce en Chengdu 2025

Por Agencias

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Portillo es bronce en Chengdu 2025

El seleccionado nacional de raquetbol Eduardo Portillo Torres consiguió este sábado la medalla de bronce en la modalidad individual varonil en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, que se desarrollan en China hasta el domingo 17 de agosto.

El jugador de 26 años protagonizó un duelo cerrado por el tercer lugar contra el guatemalteco Edwin Galicia en el que finalmente obtuvo la victoria por marcador de 3-2 (19-17, 11-9, 10-12, 8-11 y 11-9).

Para llegar hasta esta instancia, Eduardo Portillo sumó dos victorias al iniciar con el triunfo sobre el italiano Carlo Papini (3-0), posteriormente se midió ante el japonés Michimune Kono (3-0), pero en semifinales cayó ante el boliviano Conrrado Moscoso (3-1), que lo envió al duelo por la medalla de bronce.

En dobles mixtos junto a Paola Longoria, finalizó su camino en la ronda de cuartos de final tras caer por 3-0 ante el dúo guatemalteco integrado por Diego García y María José Vargas.

Este tercer lugar de Portillo significó la octava medalla (tres oros, dos platas y tres bronces), que México conquista en los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

