TKD cosecha dos oros y un bronce

La selección mexicana de taekwondo logró una cosecha de tres medallas, en el primer día de competencias para la disciplina, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de sumar dos preseas de oro y un metal de bronce.

Los metales dorados corrieron por cuenta de la jalisciense Andrea Mariana Zambrano Montiel de 20 años, quien venció por 2-0 a la uruguaya María Grippoli en la final de -49 kilos, para adjudicarse el campeonato panamericano juvenil, además de ganar una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En su camino al podio, derrotó en cuartos de final por 2-0 a la guatemalteca Nicolle Way y doblegó por 2-1 en semifinales a la estadounidense Maya Mata.

La segunda presea dorada para México fue gracias a la actuación de la morelense Zaira Paulina Salgado Landa de 21 años, quien logró la victoria por 2-0 contra la estadounidense Montana Miller, en la final de la categoría -57 kilos. Con este triunfo, la mexicana sumó un boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La morelense pasó bye la primera ronda y derrotó en semifinales a la peruana Camila Arenas por 2-0.

Con la medalla de oro de Zaira Salgado, México llegó a 50 preseas en la justa panamericana juvenil.

Por su parte, el jalisciense Carlos Damián Cortés Labastida de 20 años, logró la presea de bronce, tras vencer 2-0 al chileno Aaron Contreras, en el duelo por la medalla de tercer lugar de la categoría -58 kilos. En su primera ronda ganó por descalificación al ecuatoriano Mauricio Ramírez, mientras que, en semifinales cayó por 1-2 contra el brasileño Matheus Goncalves.