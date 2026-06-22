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Aburrido empate entre Bélgica e Irán

Por El Universal

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Aburrido empate entre Bélgica e Irán
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      México.-El compromiso entre Bélgica e Irán correspondiente a la Jornada 2 de la Copa del Mundo, dejó mucho que desear y dudas en los espectadores. Ambas escuadras salieron al terreno de juego a demostrar un futbol pobre y poco llamativo, algo no digno para la envergadura de un Mundial.

      Lo poco rescatable del encuentro sucedió al minuto 27´, cuando el conjunto iraní de la mano de Taremi marcó un gol, sin embargo, estaba en posición adelantada y finalmente no se vio reflejado en el marcador. También, en la segunda parte complementaria, al 67´, Nathan Ngoy cometió un error tras ceder el balón a Irán, acción que culminaría en un contragolpe fulminante y mano a mano ante Courtois, pero el mismo Ngoy provocó una falta en situación de "último hombre" ocasionando la expulsión para el defensor de Bélgica.

      Bélgica e Irán buscarán un lugar en eliminatorias en la última jornada de fase de grupos.

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