Aburrido empate entre Bélgica e Irán
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
México.-El compromiso entre Bélgica e Irán correspondiente a la Jornada 2 de la Copa del Mundo, dejó mucho que desear y dudas en los espectadores. Ambas escuadras salieron al terreno de juego a demostrar un futbol pobre y poco llamativo, algo no digno para la envergadura de un Mundial.
Lo poco rescatable del encuentro sucedió al minuto 27´, cuando el conjunto iraní de la mano de Taremi marcó un gol, sin embargo, estaba en posición adelantada y finalmente no se vio reflejado en el marcador. También, en la segunda parte complementaria, al 67´, Nathan Ngoy cometió un error tras ceder el balón a Irán, acción que culminaría en un contragolpe fulminante y mano a mano ante Courtois, pero el mismo Ngoy provocó una falta en situación de "último hombre" ocasionando la expulsión para el defensor de Bélgica.
Bélgica e Irán buscarán un lugar en eliminatorias en la última jornada de fase de grupos.
no te pierdas estas noticias
Cabo Verde empata 2-2 con Uruguay y sorprende en Mundial
AP
Marcelo Bielsa reconoció errores defensivos tras el empate que mantiene a Cabo Verde con opciones.
Joaquin Niemann enfrenta penalización y termina séptimo en EE.UU.
AP
A pesar del castigo, Niemann firmó un 66 en la última ronda y aseguró su lugar en el torneo del próximo año.
Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX
El Universal
La Selección Mexicana buscará aprovechar el partido para mantener ritmo y dar minutos a jugadores clave.