Acusan a Gerard Piqué de amenazar a árbitros

México.- Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y actual empresario, se encuentra envuelto en una gran polémica al ser acusado de amenazar a árbitros en la Segunda División de España.

El accionista del FC Andorra fue señalado por el árbitro Alonso de Ena Wolf tras un altercado ocurrido en el túnel de vestuarios al finalizar el compromiso ante el Mirandés, que terminó empatado (1-1).

De acuerdo con la información compartida por el central en el acta, el también exjugador de la Selección de España se acercó a los jueces para gritarles de manera agresiva. La actitud del presidente de la Kings League fue acompañada por parte del cuerpo técnico del equipo, quienes también se lanzaron contra los encargados de impartir justicia.

Luego de darse a conocer toda la información, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya analiza el caso, y Piqué podría enfrentar sanciones severas, con multas que van desde los tres mil hasta los 30 mil euros, además de suspensiones que podrían ir de cuatro a doce partidos por insultos y amenazas.

Este incidente se suma a una serie de polémicas que han rodeado al exjugador desde su retiro, ahora como empresario y dirigente deportivo.