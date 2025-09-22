logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Acusan a Gerard Piqué de amenazar a árbitros

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Acusan a Gerard Piqué de amenazar a árbitros

México.- Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y actual empresario, se encuentra envuelto en una gran polémica al ser acusado de amenazar a árbitros en la Segunda División de España.

El accionista del FC Andorra fue señalado por el árbitro Alonso de Ena Wolf tras un altercado ocurrido en el túnel de vestuarios al finalizar el compromiso ante el Mirandés, que terminó empatado (1-1).

De acuerdo con la información compartida por el central en el acta, el también exjugador de la Selección de España se acercó a los jueces para gritarles de manera agresiva. La actitud del presidente de la Kings League fue acompañada por parte del cuerpo técnico del equipo, quienes también se lanzaron contra los encargados de impartir justicia.

Luego de darse a conocer toda la información, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya analiza el caso, y Piqué podría enfrentar sanciones severas, con multas que van desde los tres mil hasta los 30 mil euros, además de suspensiones que podrían ir de cuatro a doce partidos por insultos y amenazas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este incidente se suma a una serie de polémicas que han rodeado al exjugador desde su retiro, ahora como empresario y dirigente deportivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mexicano logra oro en Natación
Mexicano logra oro en Natación

Mexicano logra oro en Natación

SLP

El Universal

El paraatleta Arnulfo Castorena se impuso en los 50m pecho

Steelers vencen a los Patriots
Steelers vencen a los Patriots

Steelers vencen a los Patriots

SLP

AP

Cefor Promotora inicia con triunfo
Cefor Promotora inicia con triunfo

Cefor Promotora inicia con triunfo

SLP

Romario Ventura

Arrancó con el pie derecho en casa al imponerse al Fut-Car

Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo
Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

Canel’s celebra sus 100 con jersey conmemorativo

SLP

Redacción

La empresa potosina reafirma su compromiso con el deporte