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El Atlético de San Luis visitará este viernes a la Franja del Puebla, en encuentro correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, programado a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos conjuntos llegan sin posibilidades de acceder a la fase final del campeonato, por lo que buscarán cerrar su participación con un resultado positivo.

En el historial de enfrentamientos entre ambas escuadras se registran 16 partidos, con balance favorable para el conjunto potosino, que suma ocho victorias, por cinco del Puebla, mientras que en tres ocasiones han dividido puntos. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a los poblanos.

El último enfrentamiento se disputó el 28 de febrero de 2026, durante el Clausura, cuando Puebla se impuso 1-0 como visitante en territorio potosino. La anotación de la victoria llegó al minuto 90 por conducto de Esteban Lozano, quien definió el encuentro en los instantes finales.

Para este compromiso, Puebla ocupa la décimo tercera posición de la clasificación con 19 puntos, mientras que Atlético de San Luis aparece en el décimo cuarto sitio con la misma cantidad de unidades, pero con una diferencia de goles de -5. De esta manera, ambos equipos buscarán despedirse del torneo con una victoria que les permita mejorar su cierre de campaña.

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