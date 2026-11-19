La NFL vuelve a México tras cuatro años
San Francisco y Minnesota se enfrentarán en la Ciudad de México.
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La NFL tiene programado su regreso a México después de cuatro años de ausencia, con un partido que enfrentará a los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en el Estadio Banorte.
Olivé destacó que la conexión entre la NFL y los seguidores en México se ha mantenido vigente, incluso durante el periodo sin partidos.
El directivo resaltó las experiencias de los jugadores que han visitado el país, quienes se llevan una impresión positiva del ambiente que los mexicanos brindan en cada partido.
Por otro lado, la proximidad geográfica de México y su compatibilidad horaria con las ciudades en donde juegan los equipos les permiten a estos últimos planear su llegada y regreso con mayor facilidad.
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El regreso de la NFL a México representa un hito importante en la promoción del fútbol americano en el país, reafirmando el compromiso de la liga con sus seguidores en la región.
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