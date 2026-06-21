ADSL afina detalles de su pretemporada

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El Club Atlético de San Luis continúa con su preparación rumbo al Torneo Apertura y la Leagues Cup en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, donde el plantel mantiene intensas sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Diego Mejía. Al término de la práctica matutina, los futbolistas Roberto Meraz y Román Torres atendieron a los medios de comunicación en zona mixta.

Roberto Meraz aseguró que el plantel tiene la motivación de mejorar lo realizado en el torneo anterior y buscar ser protagonista tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

"Sí, claro, como dices, creo que se viene una liga que va a ser muy importante para nosotros. Creo que va a ser sacarnos una espinita de lo que deberíamos de haber hecho anteriormente y creo que este torneo va a estar muy bueno. Espero que así sea igual que la Leagues Cup. Los equipos americanos muchas veces son fuertes y muy competitivos, pero creo que tenemos lo necesario para poder irles a pelear de tú a tú", expresó.

"Creo que lo que nos va a beneficiar mucho va a ser la tenencia del balón, ser un equipo agresivo para atacar y recuperar el balón en campo rival y en campo propio, tener una muy buena salida y, más que nada, proponer los partidos para poder ganarlos", enfatizó.

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Por su parte, Román Torres destacó la rápida adaptación del grupo al trabajo que exige Diego Mejía y resaltó que la intensidad ha sido uno de los principales cambios en esta etapa de preparación.

"Yo creo que ha sido un tiempo de adaptación muy bueno. El equipo se ha sentido muy feliz, hemos estado trabajando muy duro y principalmente el cambio que nos ha dado es en la intensidad, en el trabajo y en la recuperación tras pérdida. Yo creo que es algo que nos ha pedido mucho el profe y es lo que vamos a mejorar", comentó.

"El estilo de juego es algo que él nos ha dicho que le viene bien al equipo. Yo creo que todos nos hemos sentido más cómodos, más a gusto y eso es lo que pensamos que va a ser lo mejor, por lo que lo estamos desarrollando de la mejor manera", concluyó Torres.