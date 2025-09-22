ADSL aplasta a los Guerreros

La tarde de este domingo 21 de septiembre, el Atlético de San Luis consiguió una contundente victoria como visitante al derrotar 4-1 a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona en el cierre de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con goles de Juan Manuel Sanabria, Benjamín Galdames y un doblete de Joao Pedro.

El encuentro comenzó con intensidad y, apenas al minuto 7, los laguneros tuvieron la gran oportunidad de adelantarse en el marcador. Bruno Barticciotto ejecutó desde los once pasos, pero el arquero potosino Andrés Sánchez detuvo el disparo para mantener el empate.

Los visitantes respondieron y al 34’ Joao Pedro exigió a Carlos Acevedo con un potente disparo que terminó en tiro de esquina. Tres minutos más tarde llegó la apertura en el marcador: Juan Manuel Sanabria cobró de forma magistral un tiro libre al ángulo para el 0-1.

En la segunda mitad, los potosinos ampliaron la ventaja. Al 50’, un error del guardameta local dejó el balón en el área, lo que aprovechó Benjamín Galdames para firmar el 0-2. Diez minutos después, Joao Pedro apareció frente al arco para marcar el 0-3. La reacción santista llegó de inmediato, cuando al 62’ Kevin Balanta descontó con un remate de cabeza.

No obstante, el dominio visitante se reafirmó al 73’. Tras un centro preciso de Sanabria, Joao Pedro se elevó dentro del área para conectar de cabeza y sellar el 1-4 definitivo.

Con este resultado, Atlético de San Luis sumó tres puntos valiosos y regresará a la capital potosina para preparar su próximo compromiso, programado para el miércoles 24 de septiembre ante el Club América en punto de las 21:00 horas desde el Estadio Alfonso Lastras.