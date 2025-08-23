ADSL cae ante el Querétaro

En un vibrante Clásico de la 57, disputado en el Estadio Corregidora, Querétaro venció 3-2 al Atlético de San Luis con un penal en tiempo añadido, en duelo correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025.

El encuentro comenzó con intensidad y apenas al minuto 3 los potosinos generaron peligro con un disparo de Yan Philipe que exigió al arquero local. La recompensa llegó pronto, al 10’, cuando Joao Pedro abrió el marcador con una gran jugada individual dentro del área para el 0-1.

La respuesta queretana no tardó y al 22’ Ali Ávila empató con un remate tras un centro preciso. Antes del descanso, Rodrigo Dourado tuvo la oportunidad de devolver la ventaja a los visitantes, pero su cabezazo se fue apenas desviado.

En el inicio del complemento, al 50’, Juan Robles adelantó a los Gallos con una definición de derecha dentro del área. No obstante, San Luis reaccionó y al 70’ consiguió la igualada desde los once pasos, luego de una falta sobre Joao Pedro, quien no perdonó desde el manchón penal para firmar el 2-2.

Cuando todo parecía sentenciado al empate, en el minuto 95 el árbitro señaló un nuevo penal, esta vez en favor de Querétaro. Santiago Homenchenko asumió la responsabilidad y concretó el tanto que selló el 3-2 definitivo para los locales.

Con este resultado, Atlético de San Luis regresará a la capital potosina para preparar su próximo compromiso en el Estadio Alfonso Lastras, donde recibirá a Toluca el viernes 29 de agosto en punto de las 19 horas.