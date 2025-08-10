ADSL Femenil gana el Clásico de la ‘57

Atlético de San Luis Femenil conquistó el Clásico de la 57 al vencer 0-2 a Querétaro en la quinta fecha del Apertura 2025, con doblete de Enyerliannys Higuera, en un partido donde la contundencia y el orden defensivo marcaron la diferencia

El conjunto potosino inició con determinación y rápidamente tomó el control del juego. Apenas al minuto 9, la presión alta rindió frutos cuando Higuera aprovechó un rebote de la portera rival para definir frente al arco y abrir el marcador. Al 24’, Rebeca Contreras estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo a quemarropa, pero Claudia Lozoya reaccionó para mantener con vida a las locales. Sin embargo, al 29’ llegó el 2-0: Higuera recibió un pase filtrado y, con un zurdazo preciso, firmó su doblete.

Querétaro intentó responder antes del descanso con un potente disparo de media distancia, pero Valeria Zárate, atenta, realizó una gran atajada para mantener el cero en su portería.

En la segunda mitad, San Luis continuó buscando el arco rival. Al 50’, Farlyn Caicedo estuvo a punto de marcar el tercero, pero su disparo se estrelló en el poste. El tramo final del encuentro tuvo un ritmo intenso, con las queretanas insistiendo en acortar distancias. La ocasión más clara fue de Dalia Molina, cuyo disparo dentro del área se fue apenas desviado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de la presión final de las locales, el marcador no se movió y el equipo dirigido por Ignacio Quintana aseguró una victoria clave que representa su segundo triunfo del torneo.

Atlético de San Luis Femenil volverá a la acción el martes 12 de agosto, cuando reciba a Atlas en el Estadio Alfonso Lastras.