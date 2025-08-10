logo pulso
Investiga IMSS-Bienestar sobre muerte materna

Muchas dudas sobre el deceso de la mujer

Por Miguel Barragán

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Bueno ¿y qué pasó con la joven que murió luego de dar a luz en el Hospital General? IMSS-Bienestar investiga las razones de esa muerte materna que es la primera que ocurre en el nosocomio vallense en este año.

Miriam Magnolia Durán Mendoza murió al amanecer del jueves luego de dar a luz a una pequeñita que este viernes fue dada de alta del Hospital, quedando bajo la custodia temporal de su familia materna, pero todavía hay mucha neblina sobre el caso, porque los datos se han ido entregando en partes y de manera extraoficial, ante el mutismo del IMSS-Bienestar, dependencia federal rectora de los centros de salud y nosocomios estatales en San Luis Potosí.

Una de las versiones apunta a que Miriam Magnolia llegó grave del Hospital Básico Comunitario de Aquismón y que luego de una intervención de emergencia y la aplicación del “Código Mater” (máxima emergencia que requiere de la atención de todo el Hospital), no pudo sobrevivir.

La segunda propuesta es que Miriam arribó al nosocomio en estado delicado, aunque consciente y que tuvo una intervención quirúrgica para traer al mundo a su bebita; luego del parto, ella habría sido trasladada a maternidad y, estando en cama, habría agravado su condición y sería trasladada al quirófano, dónde murió.

La investigación ahora está en manos de IMSS-Bienestar, aunque no quedan claros muchos aspectos que tuvieron que ver con las razones médicas que determinaron la muerte de Miriam, ya que no se sabe si alguna condición previa a las labores de parto, las mismas labores de parto o la atención posterior habrían sido causantes del deceso.

