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ADSL gana 1er. juego de pretemporada

Se impone por 4 goles a cero a su representativo Sub-21

Por Romario Ventura

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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ADSL gana 1er. juego de pretemporada
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      El Club Atlético de San Luis disputó este sábado su primer partido amistoso de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026, imponiéndose por marcador de 4-0 a su representativo Sub-21 en un encuentro celebrado como parte de la pretemporada.

      El compromiso permitió al cuerpo técnico continuar con la evaluación del plantel y comenzar a plasmar la idea futbolística de cara al inicio de la nueva campaña, dando minutos de actividad a la mayoría de los jugadores del primer equipo.

      Los goles del encuentro fueron anotados por João Pedro, Ánderson Duarte, Leonardo Flores y Román Torres, quienes contribuyeron a la victoria del conjunto estelar sobre la escuadra juvenil.

      Este fue el primer ensayo futbolístico del Atlético de San Luis durante su etapa de preparación, en la que el equipo busca llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas al arranque del Apertura 2026 y a su participación en la Leagues Cup.

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      El conjunto potosino continuará con sus entrenamientos y encuentros de preparación en las próximas semanas, con el objetivo de afinar detalles bajo las órdenes del cuerpo técnico y consolidar el funcionamiento colectivo antes del inicio de la temporada oficial.

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