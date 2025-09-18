Exigen campesinos créditos y precio de garantía a Gobierno

CIUDAD VALLES.- Campesinos de la zona Pujal-Coy se quejaron del abandono en el que tiene el Gobierno federal al campo productivo. Juan Miguel Guardado de Tamuín y Ladislao Ibarra Balderas de la zona Pujal-Coy, son agricultores de maíz que no sólo tiene un precio por los suelos, sino que no ayuda en nada a los campesinos, porque dejó de haber precio de garantía, ya que no completaron los requisitos que les pide Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana). Expresaron que no tienen acceso a créditos razonables de parte del Gobierno y las empresas agiotistas de la iniciativa privada se los comen vivos, cobrándoles el doble de lo que pidieron.

Refirieron que el precio del maíz está a seis pesos y que con ese rasero no alcanza para nada, por eso, ellos y alrededor de 1 mil 500 campesinos organizados en el Movimiento Campesino de la Huasteca (Mocamh) irán a buscar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los escuche. Los agricultores fueron a la plaza principal de Valles a comunicar todo esto a los medios de comunicación y estaban acompañados por Antolín Guerrero, quien fue diputado del Distrito 04, con cabecera en Valles en el pasado trienio.