ADSL visita a los Pumas

El Atlético de San Luis enfrentará la noche de este miércoles a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, programado para las 21:05 horas. El conjunto potosino buscará su segundo triunfo consecutivo y, sobre todo, romper la negativa estadística que arrastra en sus visitas a la capital del país.

El reto será mayor al visitar a unos Pumas que históricamente han sido un rival complicado en casa. En el último enfrentamiento en Ciudad Universitaria, durante el Apertura 2024, los universitarios se impusieron 3-0, con doblete de César Huerta y gol de Guillermo Martínez. Además, en el torneo pasado, los capitalinos también ganaron 3-2 en el Estadio Alfonso Lastras, con tantos de Ignacio Pussetto (2) y Jorge Ruvalcaba, mientras que por los potosinos marcaron Vitinho y Juan Manuel Sanabria.

La estadística reciente no favorece al Atlético de San Luis: en cinco de sus seis visitas al Olímpico Universitario desde su regreso a la Liga MX, ha recibido al menos tres goles (4-0, 3-0, 3-1, 3-2 y 3-0). Su única victoria en CU se remonta al Apertura 2021, cuando sorprendió con marcador de 3-1.

Desde su ascenso a la Primera División en 2019, los enfrentamientos oficiales entre Pumas y Atlético de San Luis (incluyendo Copa MX) suman 14 partidos, con nueve triunfos universitarios, una igualada y cuatro victorias potosinas. Los auriazules dominan también en goles, con 31 a favor y 17 en contra.

