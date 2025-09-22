Águilas de UASLP continúa invicto

El representativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sigue con paso firme en la Liga Universitaria de Basquetbol, al derrotar 80-64 al Tecnológico de Querétaro (ITQNM) en duelo correspondiente a la tercera jornada de la temporada. Con este resultado, los potosinos sumaron su tercer triunfo consecutivo y confirmaron su excelente inicio en el certamen.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto dirigido por el coach Armando Mariscal Mata mostró carácter y determinación, imponiendo su estilo de juego basado en el orden táctico y la disciplina trabajada durante la semana. La solidez en la duela permitió a la escuadra potosina dominar gran parte del encuentro y mantener el control en los momentos clave.

En lo individual, Felipe Arenas, de la Facultad de Ingeniería, destacó como líder anotador con 21 puntos, mientras que Andrés Reyes, de la Facultad del Hábitat, aportó 16 unidades que resultaron fundamentales para la victoria.

Más allá del marcador, el triunfo refuerza la confianza del equipo universitario, que se perfila como uno de los protagonistas de la competencia, gracias a su constancia y cohesión grupal.

La UASLP buscará mantener el invicto en su próximo compromiso, con la mira puesta en consolidarse como uno de los contendientes al título en esta temporada de la Liga Universitaria de Basquetbol.