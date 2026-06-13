Aguirre, a elegir el suplente ideal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas será el segundo partido de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre ya tiene tarea extra por realizar. El plan inicial cambió con la expulsión del César "El Cachorro" Montes en la recta final del juego contra Sudáfrica.
Ahora, "El Vasco" deberá mover sus fichas para el siguiente compromiso en el estadio Guadalajara frente a la selección de Corea del Sur. Ante esta problemática, el entrenador nacional tiene tres escenarios posibles.
La primera opción es poner como central a Edson Álvarez, capitán del Tricolor. El mediocampista, surgido de las Águilas del América, conoce la posición. Cuando debutó con los azulcrema ese era su rol; con Aguirre también ha jugado en ese sitio. Esta sería la más probable.
Como segunda opción está Israel Reyes. Uno de los futbolistas más plurifuncionales en este Tricolor. Conoce la central y su lugar, la lateral derecha, sería ocupado por Jorge Sánchez.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El otro movimiento que podría realizar es colocar a Luis Romo como central. El centrocampista de las Chivas también ha jugado en esa posición desde su debut con el Querétaro.
Javier Aguirre ha presumido que su plantilla está lista para cualquier eventualidad y función que le toque dentro y fuera de la cancha. Ahora, llegó la hora de demostrar que es real.
no te pierdas estas noticias
Katia Itzel García ya tiene fecha para debut en Mundial
El Universal
La árbitra capitalina debutará como cuarta silbante en el partido entre Países Bajos y Japón en Dallas.
México aún tiene que encontrar su mejor versión en el Mundial
AP
El Tri ganó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez ante más de 80,000 aficionados.
Bosnia y Canadá igualan en partido inaugural en Toronto
EFE
Terminó 1-1 con goles de Larin para los locales y Lukic de los visitantes