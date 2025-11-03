logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Dos muertos en región de Odesa

Rusia y Ucrania siguieron cruzando ataques a infraestructura, sobre todo eléctrica y de combustibles

Por AP

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Kiev, Ucrania.- Al menos dos personas murieron en un ataque con drones en la región suroeste de Odesa, en Ucrania, informaron las autoridades. Mientras tanto, Rusia y Ucrania siguieron cruzando ataques a infraestructura.

Drones rusos atacaron un estacionamiento en la región de Odesa, en la costa ucraniana del mar Negro, en las primeras horas del domingo, y mataron a dos personas, según el Servicio Estatal de Emergencias. El gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, dijo que otras tres personas resultaron heridas.

Decenas de miles de hogares se quedaron sin electricidad después de que Rusia atacara con drones y misiles la región de Zaporiyia, en la línea del frente, durante la noche del sábado al domingo.

El gobernador regional, Ivan Fedorov, dijo que casi 60,000 personas enfrentaron cortes de energía y dos personas resultaron heridas en los ataques. 

Como resultado de los ataques a la red eléctrica de Ucrania, varias regiones enfrentaron cortes de energía rotativos el domingo, informó el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

El Ministerio de Energía de Ucrania advirtió el domingo que la región parcialmente ocupada de Donetsk estaba sin electricidad, así como partes de las regiones de Zaporiyia, Járkiv y Cherníhiv.

Los ataques fueron los últimos en la campaña rusa sobre la infraestructura energética de Ucrania, mientras se acercan las temperaturas invernales.

La campaña busca erosionar la moral ucraniana, así como interrumpir la fabricación de armas y otras actividades relacionadas con la guerra.

En Rusia, un ataque con drones ucranianos incrementó un petrolero e infraestructura en el puerto de Tuapse, dijeron funcionarios regionales el domingo.

Imágenes que circulaban en canales de redes sociales parecían mostrar llamas envolviendo estructuras de terminales y un petrolero en el puerto del mar Negro, con varios incendios visibles en toda el área portuaria. 

The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente las imágenes.

Mientras que un funcionario de inteligencia ucraniano dijo a The Associated Press que las fuerzas ucranianas atacaron un petrolero, infraestructura de carga y edificios portuarios.

Rusia y Ucrania siguieron cruzando ataques a infraestructura, sobre todo eléctrica y de combustibles

