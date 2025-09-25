logo pulso
Alcanza el podio Joss Garfias en Barcelona

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Alcanza el podio Joss Garfias en Barcelona

El piloto potosino Joss Garfias consiguió un podio en la séptima fecha de la Eurofórmula Open, celebrada en Barcelona, donde cerró la carrera dominical en el tercer lugar. Con este resultado, alcanzó nueve podios en lo que va de la temporada y se mantiene en la cuarta posición de la clasificación general.

Garfias relató que el fin de semana presentó complicaciones, especialmente en las competencias sabatinas. En la primera, un contacto lo alejó de los primeros lugares, mientras que en la segunda tuvo dificultades para mantenerse en ritmo. Fue hasta la tercera carrera cuando logró subir al podio, con lo que aseguró puntos clave para conservar su posición en el campeonato.

“Ha sido una temporada de mucho aprendizaje y estamos contentos de mantenernos en el top cinco. Vamos a Monza con la intención de sumar más puntos y aumentar la cantidad de podios. Agradezco el apoyo de mis patrocinadores y después analizaremos el siguiente paso para 2026”, declaró el piloto.

La última fecha de la temporada está programada para los días 19 y 20 de octubre en el circuito de Monza, Italia. 

Garfias llegará con 259 puntos, mientras que su rival más cercano, el británico Ed Pearson, se ubica 45 unidades por detrás.

Con la final por disputarse, el representante de San Luis Potosí buscará cerrar con un resultado que consolide su mejor campaña en la Eurofórmula Open y le permita dar continuidad a su carrera en el automovilismo europeo.

