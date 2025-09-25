Presentan novela Acéldama
La presentación editorial de Acéldama, novela de Adán Medellín, se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a las 18:30 horas en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí. El autor compartirá comentarios junto a Vicente Acosta y Esbeidi Lara.
Acéldama relata la historia de Ezequiel Arenas, periodista que regresa a la colonia donde creció para investigar un linchamiento. El personaje se enfrenta a un entorno marcado por violencia, traiciones, recuerdos juveniles y vínculos familiares no resueltos. La novela, ganadora del Premio Nacional de Novela Élmer Mendoza 2019, plantea interrogantes sobre justicia, memoria y pertenencia en un contexto urbano cambiante.
El origen de la obra surgió de una imagen que acompañó al autor desde la infancia: un muchacho colgado en la esquina de su barrio. Medellín señaló que a partir de esa visión desarrolló una trama en la que el protagonista busca respuestas frente a una muerte que la comunidad parece ignorar. El simbolismo del título remite al término bíblico Acéldama o “campo de sangre”, referencia que dota de sentido al conflicto central de la novela.
Adán Medellín es escritor, periodista y traductor. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, complementó sus estudios en Comunicación. Ha publicado cuatro libros, ha colaborado en medios culturales y ha obtenido premios como el Nacional de Relato Sergio Pitol.
El proceso de escritura de Acéldama estuvo vinculado a su experiencia periodística, que le permitió explorar voces y testimonios trasladados a la ficción. Medellín ha señalado que la disciplina del periodismo, unida a la búsqueda de identidad y legitimidad en su narrativa, fue clave para consolidar la novela.
