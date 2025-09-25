logo pulso
Empresarios pagarán a grupo musical: JLC

Se encargará de baile al finalizar informe de David Medina

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Fueron empresarios los que costearon los honorarios de la agrupación musical Vagón Chicano, que tocará al finalizar el primer informe de Gobierno de David Medina Salazar, dijo el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

En el programa del primer informe del presente trienio, que ocurrirá el viernes 26 de septiembre, a las seis de la tarde en los terrenos de la Feria, también viene una invitación a quedarse a un baile posterior, que encabezará la banda de música norteña, Vagón Chicano, originaria de Cedral, San Luis Potosí, que cobra generosas sumas de dinero de cientos de miles de pesos, por presentación.

Dado que el Ayuntamiento se endeudará pronto por falta de liquidez, se le preguntó al secretario del Ayuntamiento cómo pagarían al grupo musical y contestó que empresarios habrían hecho la donación del dinero para pagar al grupo musical y que son personas que pidieron no ser expuestas ante medios de comunicación. 

