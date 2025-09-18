Alcaraz y Sinner se verían en final de Copa Davis

logo pulso
Por AP

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
BOLONIA.- El español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Estados Unidos, podría enfrentarse al italiano Jannik Sinner en otra final luego que sus países quedaron ubicados en polos opuestos tras el sorteo para las Finales de la Copa Davis.

España jugará contra la República Checa en los cuartos de final previo a un posible cruce contra Alemania o Argentina en las semifinales. El campeón defensor Italia fue emparejado el miércoles contra Austria. Francia se las verá contra Bélgica por el otro puesto en las semifinales.

Alcaraz venció 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a Sinner a principios de este mes para obtener su segundo campeonato del US Open, su sexto trofeo de Grand Slam en total y recuperar el número uno del ranking.

La Final ( de la Copa Davis se disputará en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre.

El QB de los Commanders se recupera de una lesión en la rodilla

El portugués sorprende en los 1,500 metros masculinos del Mundial de atletismo