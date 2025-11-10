Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca

La emoción del balompié volvió a sentirse en los campos de la Liga Azteca de Futbol con el inicio del Torneo Mictlán 2025, dentro de la categoría Estelar Ramiro Leyva, donde los equipos dieron muestra de buen futbol, intensidad y hambre de triunfo en esta primera jornada disputada el domingo 9 de noviembre.

El conjunto de CAVER fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, al debutar con una contundente victoria 4-0 sobre el Combinado F.M.. La figura del encuentro fue Edgardo Esparza, quien brilló con un triplete, mientras que Bryan de la Rosa completó la goleada. El silbante José Esteban Castillo Martínez tuvo una actuación correcta en el encuentro.

Otro de los equipos que inició con el pie derecho fue Mulas de Moreno F.C., que se impuso con autoridad 3-0 al Real Saucito. Los tantos fueron obra de Misael Rodríguez, Jorge Zamarrón y Juan de Dios Ruiz, quienes sellaron un triunfo redondo para los de Moreno. El encuentro fue dirigido por José A. Turrubiartes, quien llevó el juego con buen criterio.

Por su parte, Abarrotes Muñiz, reciente campeón del Torneo Quetzal, continuó con su racha ganadora al derrotar 2-0 al Real Estanzuela, con doblete de David Quistiano, demostrando que el cuadro está decidido a pelear nuevamente por los primeros lugares. La terna arbitral encabezada por José Socorro Gómez cumplió con un desempeño acertado.

Los equipos Atlético División, Atlético Palmeiras, Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 y Atlético de Turrubiartes tienen aún partidos pendientes, los cuales se disputarán próximamente para completar la primera fecha.

La emoción del futbol se vivió al máximo este domingo 9 de noviembre de 2025, con la disputa de las semifinales del Torneo de Aniversario Azteca 2025, perteneciente a la Liga de Futbol Azteca, donde se definieron los dos equipos finalistas que pelearán por el título en la categoría Estelar.

En una de las llaves, Atlético de Turrubiartes dio un golpe de autoridad al golear 4-0 al Atlético División, en un partido dominado de principio a fin por los ahora finalistas. Las anotaciones corrieron a cargo de Mario Ruiz, Carlos Rodríguez, Rogelio Hernández y Carlos Ángel Gutiérrez, quienes guiaron al equipo a una victoria contundente. El árbitro Alfredo Castañón, auxiliado por Noé Moreno y Jorge Muñiz, condujo el encuentro con buen criterio. Por los vencedores alinearon: José Ángel Degollado, Mario Ruiz, Marcelino Rivera, Ismael Rivera, Moisés Ramos, Rodolfo Franco, Lan Rodríguez, Martín Blanco, Carlos Rodríguez, Rogelio Hernández y Brayan Leyva.

Mientras que el Atlético División formó con: Héctor Hernández, Javier Castillo, Luis Antonio Guel, Gerardo Vázquez, Andrés Juárez, Edwin Betancourt, Luis Miguel Salgado, Alfonso Aranda, Diego Fernando Guiza, Luis Alberto Ramírez y Luis Miguel Romero. En la otra semifinal, el Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 confirmó su gran momento futbolístico al imponerse 3-0 al Atlético Palmeiras, mostrando orden, contundencia y una sólida defensa. Los goles fueron obra de Ismael Hernández, Said Zidane Rico y Jonathan Medina, para sellar el pase a la gran final.

El silbante Francisco Sierra, acompañado en las bandas por Abel Rodríguez y Rafael Martínez, cumplió una destacada actuación. El conjunto vencedor presentó a: David Ibarra, Fernando Martínez, José Jaime Rodríguez, Ismael Hernández, Gerardo Reynoso, Jesús Martínez, Gerardo González, César Martínez, Said Zidane Rico, Celso Rico y Andrés Escobar.

Por su parte, Atlético Palmeiras alineó con: Gerardo Flores, Christian Espinoza, Daniel Ramos, Leonardo Méndez, Oswaldo Cruz, Brandon Ramos, José Flavio Ramos, Ernesto Contreras, Luis Fernando Ramos, Saúl Moreno y José Raúl Rodríguez.

Con estos resultados, la gran final del Torneo de Aniversario Azteca 2025 promete emociones de alto nivel, ya que Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 y Atlético de Turrubiartes buscarán alzarse con la corona el próximo domingo, en campo y horario aún por confirmar.