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DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El Ejército de Estados Unidos aplazó la detonación de varias toneladas e sustancias químicas utilizadas en la fabricación de bombas, la cual estaba prevista para el viernes en el sureste de Iowa.

Decisión de aplazo y reacciones oficiales

La decisión de retrasar la explosión controlada para el lunes se produjo después de una oleada de preocupaciones entre la población de que una nube de polvo de plomo podría contaminar el ambiente y causar problemas de salud entre la población.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, fue una de varias personas que solicitó el jueves que se aplazara la detonación. Además, grupos ambientalistas presentaron horas antes una demanda para pedir una intervención de emergencia del tribunal para frenar los planes del Ejército.

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Situación del material y permisos

La Planta de Municiones del Ejército en Iowa comenzó a planear la detonación meses después de que el personal de la instalación encontró varias decenas de barriles que contenían azida de plomo que se había degradado, "creando una situación altamente inestable y peligrosa", según un permiso de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aprobado la semana pasada.

Mover o reubicar el material suponía un riesgo inaceptable de detonación accidental, una posibilidad que aumenta con el clima frío.

"Esto retrasará la detonación hasta el último momento posible antes de una caída de temperatura pronosticada, lo que aumentaría el riesgo de una mayor desestabilización del material", explicó el secretario interino del Ejército, Adam Telle, en la red social X.

El Ejército compartió más detalles el mes pasado durante una reunión pública en Middletown, pero el permiso de emergencia de la EPA allanó el camino para que la detonación se programara para el viernes.

El permiso exige que el Ejército realice modelos de cómo el material detonado podría dispersarse en el aire y el suelo, y dio lugar al aviso del domingo para comunidades ubicadas en un radio de 160 kilómetros (100 millas).

Esa fue la primera vez que muchas de las comunidades ubicadas en la trayectoria de la posible corriente de aire fueron notificadas de que podrían verse afectadas.

"La comunicación pública es esencial para la confianza pública", recalcó Telle.

El Ejército tomó la decisión de aplazar la detonación la noche del jueves, pero muchas escuelas y negocios en toda la región ya habían hecho preparativos para permanecer cerrados el viernes.

Según documentos de la EPA, se consideraron alternativas como neutralizar y descomponer el contenido de los tambores mediante procesos químicos.

Se tenía previsto que el polvo de las explosiones permanezca en el aire menos de una hora, dependiendo de la velocidad del viento, indicaron las autoridades.

Impacto y preocupaciones comunitarias

Los residentes de Middletown se enteraron en marzo de que el Ejército necesitaba deshacerse de varias decenas de barriles que contenían azida de plomo, luego que la planta de municiones suspendió sus operaciones como parte de una revisión que reveló la existencia del material degradado.

"La seguridad de nuestra gente y de nuestros vecinos no es negociable", manifestó en ese entonces el teniente coronel Daniel Nosse, comandante de la planta, reconociendo la volatilidad del compuesto químico utilizado en la producción de municiones.

El plomo es un tóxico neurológico que puede causar daños al cerebro, el sistema nervioso y otros órganos.

Dosis elevadas en un corto periodo pueden provocar que las personas sufran intoxicación por plomo y se empiecen a sentir enfermas, dijo Andrew Whelton, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad Purdue que ha ayudado a comunidades a recuperarse de desastres químicos.

La exposición a largo plazo a dosis bajas de plomo puede provocar problemas en el desarrollo neurológico, especialmente en niños pequeños, añadió O´Shaughnessy.

La oficina de extensión del condado de Des Moines de la Universidad Estatal de Iowa estuvo ocupada el jueves atendiendo llamadas de residentes preocupados que han estado "muertos de miedo" por sus animales y cultivos, dijo la empleada Morgan Hoenig.

"Ayer se nos acabaron los kits de análisis de suelo", relató.