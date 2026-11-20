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Todo está listo para que este viernes 20 de noviembre se ponga en marcha la última jornada del Apertura 2026.

Partidos y horarios para la última fecha del Apertura 2026

Hoy comenzará la fecha que pondrá fin a la fase regular de la Liga MX, por lo que cada partido es más que importante.

El resultado de los tres partidos de este día modificará las posiciones en la tabla de cara a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Transmisión y cobertura de los partidos de Liga MX

Cabe resaltar que, de los tres compromisos, solamente uno será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX

· Puebla vs Atlético San Luis

· Fecha: Viernes 20 de noviembre

· Hora: 19:00

· Estadio: Cuauhtémoc

· Transmisión: ESPN/Disney+ Premium

· FC Juárez vs Atlas

· Fecha: Viernes 20 de noviembre

· Hora: 21:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

· Tijuana vs Atlante

· Fecha: Viernes 20 de noviembre

· Hora: 21:00

· Estadio: Caliente

· Transmisión: FOX+/FOX One