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SHENZHEN, China (AP) — Para el presidente estadounidense Donald Trump, la reunión con los mandatarios de otras dos potencias nucleares —el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladímir Putin— debía ser un triunfo diplomático: serviría como prueba de que Trump podía negociar con dos de los rivales más duros de Estados Unidos.

Trump busca acuerdos en reunión trilateral con Xi Jinping y Putin

Antes de que el trío se reuniera el jueves en una villa de la ciudad china de Shenzhen, el presidente estadounidense buscó halagar tanto a Xi como a Putin, calificándolos como sus amigos. Las guerras en Ucrania e Irán estaban en la agenda, al igual que reducir los peligros que plantean sus arsenales nucleares.

Pero después de aproximadamente 70 minutos a puerta cerrada, acordaron una agenda limitada. Les gustaría reformar las Naciones Unidas, refinar más combustibles fósiles y frenar el alcance de la Corte Penal Internacional.

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Lo que se anunció como una histórica reunión trilateral al final pareció una fugaz sesión fotográfica. Trump salió rápidamente de la villa y abordó el avión Air Force One sin decir una palabra a los reporteros sobre su tiempo con Xi y Putin. Aun así, en redes sociales calificó la visita como "muy trascendental" mientras regresaba a Washington, y anunció que celebraría una conferencia de prensa el viernes en la Casa Blanca.

Tras las conversaciones en Shenzhen, Trump se conectó por teléfono a una reunión en Berlín entre los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy junto con más de 40 líderes europeos que están apoyando el esfuerzo bélico de Ucrania. Trump le dijo al encuentro en Berlín que habló con Xi y Putin sobre encontrar un final pacífico a la guerra en Ucrania, comentó Witkoff.

Reacciones y declaraciones tras la cumbre en Shenzhen

Los acuerdos fueron modestos, pero la retórica no.

"Realmente estamos haciendo historia", aseveró Trump. "Estados Unidos, Rusia y China están en una posición única para discutir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también disminuir el riesgo de que esas armas sean utilizadas".

Luego de la reunión, Xi calificó el encuentro como positivo, constructivo y fructífero, y Putin describió las conversaciones trilaterales como abiertas y francas, y describió el formato como "útil y sustantivo".

"Es un trabajo colaborativo serio", dijo en respuesta a una pregunta sobre si la imagen de la reunión en sí importaba más que el fondo.

El último pacto sobre armamento nuclear entre Rusia y Estados Unidos, conocido como Nuevo START, expiró en febrero, y Trump ha dicho que quiere un acuerdo "nuevo, mejorado y modernizado" que incluya a China. Pero China tiene menos motivación para aceptar límites, dado que su arsenal de más de 600 ojivas es mucho menor que las más de 5.000 ojivas que se cree que hay en cada uno de los arsenales de Estados Unidos y Rusia.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Arms Control Association, comentó que la reunión, en el mejor de los casos, podría dar inicio a un proceso que a la larga conduzca a una serie sostenida de conversaciones para reducir los arsenales nucleares.

"Necesitamos más que teatro diplomático y oportunidades para fotos entre Xi, Putin y Trump", indicó Kimball. "Y una reunión probablemente no producirá avances drásticos".

Los mandatarios también hablaron sobre Irán y comercio

El presidente estadounidense mantuvo anteriormente un encuentro cara a cara con Xi, su tercera reunión sustancial este año.

Trump dijo que tenían un interés compartido en que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para los embarques de crudo desde Oriente Medio que fue cerrada repetidamente debido a ataques en la guerra de Irán. Trump insinuó que presionaría a Xi para que compre más productos agrícolas de Estados Unidos.

Xi dijo que las relaciones entre Estados Unidos y China han sido "en general estables y han mejorado" durante la presidencia de Trump. La agencia noticiosa oficial china Xinhua reportó que Xi habló sobre Taiwán con Trump y dijo que ambos países necesitan mejorar la comunicación en asuntos económicos y comerciales.

Trump añadió a su agenda una reunión aparte con Putin, marcando la primera vez que los líderes se reúnen desde sus conversaciones en Alaska el año pasado que no lograron concretar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania.

"De esto pueden salir cosas maravillosas —o al menos comenzar", dijo Trump, llamando al mandatario ruso "mi amigo".

Trump ha alardeado con frecuencia de su buena relación con Putin, y las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haber colapsado recientemente. Trump rechazó nuevas sanciones contra Rusia, mientras que Kiev se ha visto perjudicada por interrupciones en el apoyo satelital a sus drones durante la guerra.

Después de su reunión trilateral, los tres presidentes señalaron que la Corte Penal Internacional estaba excediendo su jurisdicción, y alegaron que los funcionarios de gobierno deberían gozar de inmunidad frente a su procesamiento. Putin es buscado por el tribunal, mientras que el gobierno de Trump ha impuesto sanciones a funcionarios de la CPI y a la propia institución como parte de una campaña para desmantelar el tribunal por investigaciones a Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

Trump presume de sus relaciones, pero los lazos entre Xi y Putin son más fuertes

Las ambiciones del presidente estadounidense de cara a la reunión evocaron una era de política de grandes potencias, cuando los países más ricos se sentían con derecho a decidir el destino de naciones aparentemente menores. Trump estaba negociando con China y Rusia sin la participación de Ucrania, ni de aliados como Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, que también tienen intereses en el resultado de cualquier conversación.

Desde hace tiempo, Trump cree que su capacidad para crear vínculos personales le da una ventaja diplomática. Xi le hizo un gesto simbólico de amistad el miércoles al recibir al Air Force One en la pista, y los dos gobernantes convirtieron su apretón de manos en un abrazo con un solo brazo.

Pero pese a todos los elogios que el presidente de Estados Unidos les ha prodigado a sus homólogos, no parece tener siempre la misma relación profunda basada en intereses comunes que comparten Xi y Putin.

El miércoles en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Xi llamó "mi viejo amigo" a Putin al saludarlo. El mandatario ruso respondió declarando que Xi era su "querido amigo". China ha ayudado a sostener económicamente a Rusia tras su invasión a Ucrania en 2022, proporcionando a Putin un salvavidas financiero después que Estados Unidos y sus aliados impusieran nuevas sanciones.

En contraste, cuando Xi acudió a la Casa Blanca para una visita de Estado en septiembre, se mostró mucho más comedido con Trump, diciendo que habían construido una "relación personal y se habían mantenido en contacto". Trump y Xi tienen planeada una reunión más este año: en diciembre, en la cumbre del G20 en Florida.