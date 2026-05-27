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Alex Zendejas sí jugará el Mundial

Estados Unidos incluye al delantero del América en la lista de convocados

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Alex Zendejas sí jugará el Mundial
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      México.- El anuncio esperado por muchos aficionados del América llegó. Este martes, la Selección de Estados Unidos anunció su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo.

      Y sí, aparece el 10 de las Águilas: Alejandro Zendejas. El volante mexicoestadounidense estuvo en el evento donde se anunció la convocatoria y presumió su dorsal 26.

      La noticia causó eco en el Nido de Coapa y los azulcrema no dejaron pasar el llamado de su futbolista a la Copa del Mundo.

      "¡Alejandro Zendejas convocado para la Copa Mundial 2026! Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio. ¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora", escribió el América en sus redes sociales.

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      Estados Unidos debuta el 12 de junio frente a la Selección de Paraguay y comparte el Grupo D con Australia y Turquía.

      LISTA DE ESTADOS UNIDOS PARA EL MUNDIAL 2026

      La convocatoria del argentino Mauricio Pochettino, que hará su debut como entrenador en una Copa del Mundo, fue anunciada frente a centenares de aficionados en un acto en Nueva York.

      -Porteros: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City), Chris Brady (Chicago Fire)

      -Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, NED), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Tim Ream (Charlotte FC), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (FC Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), Auston Trusty (Celtic/SCO)

      -Medios: Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER)

      -Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City, ENG), Folarin Balogun (Mónaco/FRA), Alejandro Zendejas (América/MEX)

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