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Selección mexicana confirma 25 jugadores rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre suma a Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez a los trabajos del Tricolor en el CAR.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 07:36 p.m.
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Selección mexicana confirma 25 jugadores rumbo al Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana anunció este día la incorporación de Santiago Giménez (Milan) y Obed Vargas (Atlético de Madrid) a los trabajos con el Tricolor y mañana miércoles arribará también el central Johan Vásquez (Genoa).

      Javier Aguirre define lista preliminar para Mundial 2026

      Con esta tercia de nombres, el equipo de Javier Aguirre ya está conformado por 24 jugadores "seguros" rumbo a la Copa del Mundo 2026; Raúl Jiménez aún no reporta en el CAR, pero es el elemento 25.

      Si todo marcha con base en lo dicho por los directivos y el mismo Aguirre, sólo queda un espacio que buscan más de cinco futbolistas: Jesús Gómez, Germán Berterame, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Julián Araujo, entre otros.

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      Composición y plazo para lista final

      Son 12 jugadores de la Liga MX, 11 elementos que provienen del futbol europeo y uno más de Arabia Saudita (Julián Quiñones), los 24 jugadores que ya trabajan en el CAR con miras a la próxima justa mundialista.

      La fecha límite para entregar la lista final es el 1 de junio y será ese día cuando se conozcan los 26 nombres que representarán a México en el Mundial que iniciará el próximo 11 de junio.

      Los seleccionados nacionales que ya concentran

      Por ahora, son 24 jugadores los que ya parecen tener cerca su lugar en la próxima Copa del Mundo. Quedan dos lugares y varios futbolistas como opciones de Javier Aguirre.

      -Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

      -Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez

      -Medios: Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez

      -Delanteros: Alexis Vega, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

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