Alexia Putellas se despide del Bacelona Cup

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MADRID.- Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro y quien ha contribuido al crecimiento del fútbol femenino en España y en todo el mundo, deja el Barcelona después de 14 temporadas.

El Barcelona informó el martes que Putellas se despedirá oficialmente en un acto en el estadio Camp Nou el miércoles, lo que dará oportunidad al club de reconocer "el legado que deja a una futbolista que se ha convertido en una referente dentro y fuera del campo y que ha hecho crecer el fútbol femenino en todo el mundo".

Putellas, de 32 años, ayudó el sábado al Barcelona a ganar el título de la Liga de Campeones por cuarta vez en seis temporadas.

No hubo un anuncio inmediato sobre su próximo paso, en medio de especulaciones en España de que podría incorporarse al emergente London City Lionesses. Putellas asistió a un partido de las Lionesses en Londres en enero.

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Putellas disputó 507 partidos con el Barcelona —para terminar segunda en la lista histórica— desde que llegó con 18 años en 2012 procedente del Levante, señaló el club catalán.

Putellas marcó 232 goles con el Barcelona, un récord del club, y ganó 38 títulos, incluidos cuatro Ligas de Campeones y 10 campeonatos de liga en España.

Putellas afirmó en un video publicado en sus redes sociales: "Ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Ha sido una historia perfecta".