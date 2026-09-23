Alistan 3ra. carrera atlética
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La Parroquia Sagrada Familia de Nazaret prepara la tercera edición de la Carrera Atlética "En Familia con la Sagrada", competencia con causa que se realizará el próximo domingo 4 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 horas, con la participación de corredores y familias de San Luis Potosí.
La justa deportiva contará con las distancias de 3 y 6 kilómetros, sobre un circuito trazado en la zona de Lomas.
Los participantes de 3K deberán completar una vuelta, mientras que los corredores inscritos en los 6K recorrerán dos veces el circuito, con salida y meta frente a la Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret.
Además del aspecto competitivo, la carrera tendrá un objetivo social, ya que lo recaudado será destinado a apoyar a la Estancia y Comedor Sagrada Familia, por lo que cada inscripción contribuirá con las actividades y atención que se realizan en este espacio.
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El costo de inscripción será de 350 pesos y los registros se encuentran disponibles en distintos puntos de la ciudad
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