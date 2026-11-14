Alistan Campeonato de Pista y Campo rumbo a los JON-2027

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Con la mira puesta en los compromisos deportivos de 2027, el atletismo de San Luis Potosí iniciará su etapa de preparación mediante el III Campeonato de Pista y Campo, 25 Aniversario "Juntos por el Atletismo en San Luis Potosí". El evento, correspondiente a la temporada 2026-2027, es organizado por la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí A.C. y la Liga de Atletismo de Pista y Campo con el fin de elevar el nivel competitivo local y detectar nuevos talentos.

La justa deportiva se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 8:00 horas en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU). La convocatoria está abierta en las ramas femenil y varonil para instituciones educativas, clubes, equipos atléticos y deportistas libres, desde categorías infantiles hasta la abierta. Además de la disputa por las medallas, el campeonato servirá como fogueo clave rumbo a los procesos municipales y estatales de los Juegos Orgullo Nacional 2027.

El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo y fondo (de 50 a 1,500 metros), así como disciplinas de campo que incluyen salto de longitud, impulso de bala y lanzamientos de disco, jabalina y martillo. Asimismo, el evento fomentará la inclusión al integrar competencias para atletas con discapacidad en niveles preescolar, primaria, secundaria y usuarios de silla de ruedas. En el marco de su 25 aniversario, la edición también rendirá reconocimiento a quienes han impulsado esta disciplina en la entidad.

Se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada prueba y rama, otorgando una premiación general a los tres mejores sitios en las categorías de discapacidad. El costo de inscripción es de 130 pesos (145 pesos en registro extemporáneo) y el cierre de inscripciones será el jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas a través del correo liga.atletismoslp@gmail.com.

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