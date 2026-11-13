Chivas buscan liderato en última jornada del Apertura 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Una vez terminada la Fecha FIFA, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX regresa con la Jornada 17, la última del campeonato. Donde las Chivas buscarán cerrar como líderes del certamen, pero tendrán una dura prueba para ello.

El cuadro rojiblanco ya es uno de los clubes clasificados a la Liguilla, pero terminar en el primer puesto de la clasificación le daría la ventaja de cerrar en casa cada fase de la Fiesta Grande, una gran arma para buscar la decimotercera estrella.

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En su último partido, el Guadalajara empató 1-1 con León. De haber ganado ese duelo, el Rebaño hubiera firmado el liderato de la competencia, pero ahora lo busca en la fecha final del torneo.-----Esto necesita Chivas para ser líder del Apertura 2026Para cerrar la fase regular, los de la Perla Tapatía reciben en el Akron al Cruz Azul, actual líder de la clasificación y que busca mantenerse en la punta para quedarse con los beneficios de ser el primer lugar.Chivas debe de ganar sí o sí su partido frente a La Máquina y esperar que el América pierda frente a Tigres. Si esa combinación se da, el Rebaño se va a la punta de la tabla general.En caso de empatar, el liderato se le irá de las manos, independientemente de los que pase con las Águilas.