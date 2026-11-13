"Presionaremos a Morita", dice DT de Jamaica

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México se enfrenta este sábado a Jamaica en Kingston, en lo que será el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. A un par de horas del encuentro, Rudolph Speid, director técnico de los caribeños, ya le mandó un contundente mensaje a Gilberto Mora.

"Morita" es la gran joya del Tri y del futbol mexicano, por lo que su nombre ya es sumamente reconocido por su tremendo talento dentro del terreno de juego. Recientemente, el jugador de 18 años ha vivido momentos de superestrella en la Liga MX al ser ovacionado por aficiones rivales, algo que lo hace ver como uno de los futbolistas más queridos por los seguidores nacionales.

El cariño se queda en territorio nacional, pues fuera de las fronteras del país, Gil Mora es visto como un rival más y será tratado como tal cuando juegue ante los Reggae Boyz.

- ¿Qué dijo el técnico de Jamaica sobre Gil Mora?

Durante la rueda de prensa previa al duelo frente a la Selección Mexicana, el estratega jamaiquino lanzó un duro y contundente mensaje hacia el joven de los Xolos de Tijuana.

"Sabemos de él, es muy bueno, pero al final del día, cuanto más presión pones, menos muestra sus habilidades. Si es realmente bueno, sobrevivirá; si no, lo presionaremos", dijo Speid.

Asimismo, aseguró que no se le dará ningún tipo de trato especial a la joya tricolor, al referirse a lo que se planea dentro del campo.

"Respetamos al rival, pero en la cancha son 11 contra 11. No le damos más importancia a uno de sus jugadores que a otro".

El choque entre Jamaica y México será este sábado 14 de noviembre en punto de las 19:00 horas del centro del país. Rafael Márquez busca su primera victoria oficial en el banquillo del Tri.