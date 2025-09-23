Alza O. Dembélé el Balón de Oro

PARÍS.- Ousmane Dembélé obtuvo el Balón de Oro tras llevar al Paris Saint-Germain a su primer título de la Liga de Campeones, mientras que Aitana Bonmatí recibió el premio femenino por tercer año consecutivo.

En la ciudad donde juega, Dembélé subió el lunes al trono del fútbol masculino para convertirse en el sexto francés en ganar el trofeo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. El previo ganador fue Rodri Hernández, el centrocampista español del Manchester City.

Bonmatí ganó por delante de Mariona Caldentey, su compañera en la selección de España. Al incluir ambas ramas, la volante del Barcelona es la tercera en recibir el premio en tres años consecutivos, siguiendo los pasos de Michel Platini (1983-85) y Lionel Messi (2009-12).

Fue una temporada con un vuelco radical para Dembélé. Su técnico Luis Enrique llegó a marginarlo por indisciplina. Pero una vez reasentado como el número nueve, se convirtió en una máquina de goles e inspiró la histórica campaña europea del PSG. El club francés también completó un cuádruple de títulos la temporada pasada.

En la final de la Liga de Campeones, Dembélé fue elogiado por su aportación en la asfixiante presión del PSG y su capacidad para defender durante la goleada 5-0 al Inter de Milán.

Firmó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales la temporada pasada. Participó en 14 goles (ocho goles, seis asistencias) en la Liga de Campeones en 15 encuentros.

Dembélé recibió el Balón de Oro de manos de Ronaldinho, el brasileño que ganó el premio en 2005, y se emocionó durante su discurso de aceptación en el que pidió a su madre que se uniera a él en el escenario.

“Es increíble ganar un trofeo como este”, dijo en francés. “Trabajé para el equipo para ayudar a ganar la primera Champions Ser luego recompensado con un trofeo individual como el Balón de Oro es realmente excepcional”.

“Quiero dar las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023 ... y a Luis Enrique que es como mi padre”, agregó. “Este equipo estuvo maravilloso en la temporada. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo”.

Dembélé superó al adolescente Lamine Yamal. El delantero del Barcelona, que cumplió 18 años en julio, brilló para que su club se consagrase en La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. También irrumpió a lo grande para que España conquistase la Eurocopa en julio de 2024.

Lamine recibió el premio Kopa al mejor jugador Sub21 por segundo año consecutivo.

“Necesito seguir trabajando para ganar otros premios en el futuro”, dijo Yamal.

Dembélé estaba lesionado y pudo asistir a la ceremonia que se realizó en el Teatro del Châtelet de París al mismo tiempo que su equipo perdía en Marsella 1-0 en la liga francesa. Fue uno de los nueve jugadores del PSG nominados para el premio masculino, incluyendo al portero Gianluigi Donnarumma, el delantero Désiré Doué, autor de dos goles en la final de la Champions, y el extremo Khvitcha Kvaratskhelia.

El tercero de Bonmatí

Aunque Bonmatí salió derrotada ante Inglaterra en una tanda de penales en la final del Campeonato Europeo Femenino el verano pasado, fue nombrada la mejor jugadora del torneo, que comenzó solo días después de ser hospitalizada por meningitis viral.

El penal de Bonmatí en la tanda fue uno de los dos detenidos por Hannah Hampton, quien fue votada como la mejor portera femenina.

“Es increíble este sentimiento. Nunca lo imaginé de niña”, dijo Bonmatí. “Cuando era pequeña no podía pensar que podía existir el fútbol femenino. Es un honor poder hacer historia. Hemos pasado un año complicado, ganamos unos trofeos y perdimos otros”.

Bonmatí completó un triplete doméstico de títulos con el Barcelona y también llegó a la final de la Liga de Campeones.

El Barcelona ha ganado los últimos cinco premios femeninos, pero se esperaba que una inglesa ganara por primera vez. Inglaterra ganó la Eurocopa y Arsenal se llevó la Liga de Campeones Femenina. Pero con cinco jugadoras inglesas entre las diez mejores nominadas femeninas, la mejor ubicada fue Alessia Russo en el tercer lugar.