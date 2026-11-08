Amargo empate para los Pumas y América

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Pumas y América empataron 2-2 en una edición del Clásico Capitalino llena de emociones en el Estadio Olímpico Universitario, aunque el resultado de la jornada dejó un sabor amargo para las aspiraciones de ambos clubes de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

El partido comenzó con revoluciones máximas y las Águilas golpearon primero apenas al minuto 3. Tras un error de la zaga local, Alejandro Zendejas conectó un remate de cabeza para abrir el marcador, desatando la euforia visitante. Sin embargo, la respuesta de la UNAM fue inmediata; solo un minuto después, César "Chino" Huerta aprovechó un centro preciso para emparejar los cartones y devolverle la vida a la afición universitaria en un arranque de locura.

La polémica arbitral se hizo presente en el juego. Pumas había logrado dar la vuelta al marcador, pero tras una revisión en el VAR, el árbitro César Ramos anuló el gol por un fuera de lugar de Nathan Silva. Más tarde, antes del descanso, una falta ingenua en el área local le otorgó un penal al América, el cual fue canjeado por gol gracias a la gran definición de Henry Martín. En el segundo tiempo, la historia se repitió pero en el área contraria: una nueva pena máxima cobrada con maestría por el ataque felino puso el 2-2 definitivo.

El cierre del encuentro fue dramático, con unos Pumas volcados al frente conscientes de que el empate no les bastaba para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Al final, el silbatazo decretó un reparto de puntos que castiga a ambos: los del Pedregal quedaron prácticamente eliminados del torneo, mientras que el conjunto azulcrema dejó escapar la oportunidad de consolidarse en el liderato general de la competencia.

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