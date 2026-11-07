logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

El exjugador destacó el orgullo que representa para él vestir la camiseta azul de Francia.

Por AP

Noviembre 07, 2026 01:09 p.m.
A
Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PARÍS (AP) — Gaël Monfils seguirá en el tenis como capitán del equipo de Francia de la Copa Davis, informó el sábado la federación nacional.

      Monfils asume el cargo de capitán del equipo francés

      Monfils, de 40 años, se retiró el mes pasado como una de las personalidades más populares del deporte entre aficionados y jugadores. Se esperaba que pusiera fin a su carrera en el Masters de París esta semana hasta que se anunció que su matrimonio con la estrella ucraniana Elina Svitolina estaba llegando a su fin.

      Trayectoria y logros de Monfils en la Copa Davis

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Disputó la final de la Copa Davis de 2014 y venció a Roger Federer para conseguir el único punto de Francia en una derrota 3-1 en casa ante Suiza.

      Monfils manifestó en un comunicado: "Es un enorme orgullo convertirme en capitán del equipo. Esta camiseta azul significa muchísimo para mí".

      Francia iniciará su próxima campaña de la Copa Davis en febrero, con Monfils asistido por los exjugadores Gilles Simon y Richard Gasquet, indicó la federación.

      Francia, campeona en diez ocasiones, ganó por última vez la Copa Davis en 2017.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis
      Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

      Monfils no abandona el tenis: será capitán del equipo francés de Copa Davis

      SLP

      AP

      El exjugador destacó el orgullo que representa para él vestir la camiseta azul de Francia.

      F1 extiende contrato con Gran Premio Brasil hasta 2035
      F1 extiende contrato con Gran Premio Brasil hasta 2035

      F1 extiende contrato con Gran Premio Brasil hasta 2035

      SLP

      AP

      Domenicali resalta la pasión de los aficionados brasileños y la historia del automovilismo en Brasil.

      Max Verstappen lidera práctica en GP Brasil con vuelta rápida
      Max Verstappen lidera práctica en GP Brasil con vuelta rápida

      Max Verstappen lidera práctica en GP Brasil con vuelta rápida

      SLP

      AP

      Lewis Hamilton terminó en la posición 12, a más de un segundo del líder Verstappen.

      Ben Shelton avanza a la final del Masters de París
      Ben Shelton avanza a la final del Masters de París

      Ben Shelton avanza a la final del Masters de París

      SLP

      AP

      Shelton buscará su tercer título Masters tras derrotar al francés Luca Van Assche en un partido reñido.