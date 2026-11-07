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Palencia ve en la Liguilla la clave para que Solari siga en Pumas

El exentrenador auriazul considera que el argentino ya encontró su once titular

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:09 p.m.
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Palencia ve en la Liguilla la clave para que Solari siga en Pumas
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      Juan Francisco Palencia ha expresado su opinión sobre el proyecto que dirige Esteban Solari en los Pumas, señalando que se están viendo avances significativos. El exentrenador auriazul destacó que el técnico argentino parece haber definido su once titular, lo que considera un paso importante, aunque lamentó que esta consolidación se produzca en un momento en que la fase regular del Apertura 2026 está cerca de su finalización. Palencia observó que, a pesar de que el torneo está por culminar, Solari ha logrado establecer un equilibrio en el equipo, luego de haber realizado numerosos cambios en el alineamiento inicial.

      En sus declaraciones, Palencia enfatizó que los Pumas ahora cuentan con los recursos necesarios para competir por un lugar en la Liguilla, aunque el tiempo se agota para demostrarlo. Según él, el plantel tiene potencial para alcanzar la fase final del torneo, pero la falta de jornadas podría complicar sus objetivos.

      Respecto al futuro de Esteban Solari al frente del equipo universitario, Palencia subrayó que es fundamental que el técnico logre llevar al equipo a la siguiente ronda del torneo para asegurar su permanencia en el cargo. De lo contrario, existe la posibilidad de que la directiva tome decisiones drásticas en relación a su continuidad. "Al Tano le hace falta esa pizca de suerte para clasificar a la Liguilla y comenzar a establecer su proyecto. Si logra clasificar, probablemente la directiva le brindará continuidad; si no lo logra, podrían replantearse su permanencia", comentó.

      Palencia también hizo mención de la experiencia de Efraín Juárez, quien enfrentó desafíos similares cuando intentó clasificar a los Pumas a la Liguilla, alcanzando dicha meta en la última jornada. "A Efraín le costó mucho antes de llegar a la final. Logró clasificar con Puebla en un partido decisivo contra Cruz Azul, donde pudo tomar aire fresco para continuar", recordó Palencia, sugiriendo así que la paciencia podría ser clave en la situación actual del equipo bajo la dirección de Solari.

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