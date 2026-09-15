Amarran Yankees pasaje para la postemporada

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MINNEAPOLIS.- Aaron Judge conectó su primer jonrón desde el 24 de mayo, mientras los Yankees de Nueva York aseguraron el lunes por la noche su récord de 61ra clasificación a la postemporada y la novena en 10 años.

Spencer Jones estaba bateando con dos outs en la octava entrada de una victoria por 8-3 contra Minnesota cuando Toronto perdió ante Detroit, lo que garantizó a los Yankees al menos un boleto de comodín de la Liga Americana.

Judge, quien regresó la semana pasada tras perderse más de tres meses por una fractura en una costilla, conectó un jonrón de tres carreras ante A.J. Minter más temprano en esa octava entrada de seis carreras para darle a los Yankees una ventaja de 7-2. Antes del cuadrangular, el capitán de los Yankees iba de 20-3 con 11 ponches desde su regreso.

Nueva York comenzó la noche a cuatro juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, que aseguró un boleto a la postemporada el viernes. Los Yankees buscan su primer título de la Serie Mundial desde 2009.

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"Trabajas muy duro para tener esa oportunidad de ir a la postemporada", dijo el lunes por la tarde el mánager Aaron Boone.

Dieciocho Yankees han terminado en la lista de lesionados, incluido el segunda base Jazz Chisholm Jr. la semana pasada por un esguince en el pulgar derecho. Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se perdió 84 juegos debido a una fractura por estrés en la costilla derecha.

Nueva York llegó al lunes con marca de 40-24 en juegos con Judge, promediando 5,17 carreras por partido y bateando para .243 con 86 jonrones. Sin él estaban 46-39, con un promedio de 3,93 carreras por juego mientras bateaban para .228 con 107 jonrones.

"En realidad he estado satisfecho. Incluso de inmediato, sentí que esto se veía mejor de lo que anticipaba. Siento que apenas falló un puñado de lanzamientos, pero creo que en su mayor parte está haciendo swing a los lanzamientos correctos, dejando pasar los que debe, sin perseguir muchos. Creo que es solo cuestión de ese último nivel de ajuste fino, al que sabemos que llegará", señaló Boone.