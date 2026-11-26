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MONTERREY.- Corrían apenas 10 minutos de haber iniciado el partido cuando los Rayados de Monterrey se quedaron con un jugador menos. El lateral Ricardo Chávez vio la tarjeta roja por una falta sobre Oscar Perea. Esa acción marcaría el rumbo de la ida de los Cuartos de Final entre América y Rayados en el estadio BBVA... o al menos, eso parecía con la salida del defensor mexicano.

Sin embargo, no fue así. Las Águilas fueron incapaces de abrir al Monterrey y aunque el empate (0-0) les favorece, el resultado fue muy pobre para los azulcremas; el funcionamiento, no fue la excepción.

Los de Coapa ya hilan seis partidos sin victoria (cuatro empates y dos derrotas). Una racha que los aleja de ser serios candidatos al título y que deja demasiadas dudas, sí, más de las que ya arrastraba el equipo de Guillermo Almada.

Los 35 minutos que restaron en la primera mitad luego de la expulsión fueron desesperantes para la afición del América y para el estratega de los capitalinos, que poco le faltaba por meterse al terreno de juego para regañar a sus futbolistas. Nada le salía a los emplumados.

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La frialdad del América dejó crecer a Rayados, que para la segunda mitad salieron siendo otros, con más hambre y más ímpetu, lo que las Águilas fueron incapaces de mantener. Después de largos y tensos minutos, al fin despertó el Gigante de Acero, que permaneció helado en gran parte del partido.

Y cuando los de Coapa intentaron algo diferente, algo que los acercara al objetivo de irse a casa con ventaja, apareció Luis Cárdenas quien salió con la capa de héroe para mantener su arco imbatible. El arquero mexicano detuvo un mano a mano de Alejandro Zendejas y otro disparo de Miguel Borja, frente a la portería. Dos acciones claras que elevó la temperatura en el BBVA.

Rodolfo Cota hizo lo propio en el arco americanista y en un juego cortado por incontables faltas, América parecía que también jugaba con uno menos. Jamás demostró la superioridad numérica en el terreno de juego. Matías Almeyda y Guillermo Almada movieron sus piezas y ambos se anularon. Todo quedó abierto para la vuelta, el próximo sábado en el estadio Banorte. Monterrey no tiene otra opción que no sea ganar en el Coloso de Santa Úrsula.