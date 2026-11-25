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Aaron Rodgers llegó discretamente a Pittsburgh en un automóvil Chevy. Y lo deja prendido en fuego.

Una persona con conocimiento de la decisión informó el miércoles a The Associated Press que los Steelers de Pittsburgh decidieron dar de baja al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, poco después de que arremetiera contra el entrenador Mike McCarthy durante una aparición en "The Pat McAfee Show" de ESPN.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la medida aún no era oficial.

La decisión puso el broche a 18 caóticas horas en las que el equipo anunció que enviaría a la banca al futuro miembro del Salón de la Fama, de 42 años, a favor del suplente Mason Rudolph, de cara a la visita de Denver el viernes.

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El quarterback respondió tomando una ausencia justificada del club y luego aprovechó el inesperado tiempo libre para ir al programa de McAfee y cuestionar repetidamente el estado mental de McCarthy, de 62 años.

Rodgers le contó a McAfee que se enteró de la sorpresiva decisión mientras hablaba por teléfono con compañeros de equipo, incluido el ala cerrada Pat Freiermuth.

También retrató a McCarthy, bajo cuyo mando jugó durante una larga y exitosa etapa en Green Bay al inicio de sus carreras, como un líder desconectado de la realidad.

Describió una reunión de quarterbacks el miércoles pasado en la que McCarthy llegó tarde, se sentó "y en 10 minutos empezó a roncar", se despertó y volvió a cabecear minutos después, y finalmente "sale de la sala como si no hubiera pasado nada". Rodgers también afirmó que McCarthy se ausentó de una reunión de la ofensiva el jueves, se perdió un ensayo el viernes y una reunión matutina el sábado, además de no realizar una reunión del equipo esa noche.

"Y luego llega el domingo, cuando obviamente tuvimos dificultades y el producto no fue bueno", dijo Rodgers al agregar que McCarthy interrumpió la reunión del vestuario al medio tiempo diciendo "1-2-3 Packers".

Rodgers señaló que sentía que era lo correcto plantearle los problemas a McCarthy como una estrella veterana de la liga, en lugar de cargarlo sobre otros con menos años, puestos inestables en el plantel o quienes "no han ganado 400 millones de dólares en la NFL".

"¿Yo? No me importa, ¿qué me van a hacer?", expresó Rodgers. "Como dije, ¿me van a dar de baja? Perfecto. ¿Van a desviar esto y convertirlo en que ustedes intentaban mandarme a la banca y que yo estoy en casa contemplando si voy a aceptar o no que me sienten? No podría estar más lejos de la verdad".

"Esa palabra nunca salió en nuestras reuniones. Lo que sí salió fue: dormir, hábitos, plan de juego, entender lo que estamos haciendo, poder cantar una jugada, poder dirigir un partido sin la hoja de jugadas", añadió.

Todo se desarrolló de manera extraña durante la prolongada aparición de Rodgers en el programa, en el que ha sido colaborador ocasional. McCarthy atravesó una multitud de reporteros reunidos en el vestíbulo —la mayoría encorvada sobre sus teléfonos escuchando a Rodgers— tras el final de la práctica.

Minutos después, en un apagado vestuario, los Steelers evitaron entrar en detalles sobre las acusaciones de Rodgers, pero tampoco las desmintieron.

Consultado sobre si confía en que McCarthy pueda liderar al equipo de aquí en adelante, Freiermuth respondió con un simple "tengo confianza".

El receptor Márquez Valdés-Scantling, quien jugó junto a Rodgers y bajo McCarthy como novato en Green Bay en 2018, reconoció que había una frustración general por el rendimiento reciente del equipo, pero admitió que "no pensé que llegara a esto".

Rodgers ya ha dicho que esta será su última temporada.

Después de encadenar un par de derrotas, los Steelers (6-4) buscarán seguir en carrera por los playoffs con el veterano Rudolph.

Hay pocos precedentes de sentar a mitad de temporada a un futuro miembro del Salón de la Fama y campeón del Super Bowl. Johnny Unitas, que transitaba sus últimos días con el uniforme de los Chargers, fue enviado al banquillo a favor del novato Dan Fouts después de cuatro partidos en 1973.

Joe Namath no volvió a jugar tras lanzar cuatro intercepciones en una derrota ante Chicago durante una breve aparición al final de su carrera con los Rams de Los Ángeles, un mes después de iniciada la temporada de 1977.

Más recientemente, Denver reemplazó a Peyton Manning por Brock Osweiler a mitad de 2015 incluso con el club con marca de 7-2. Manning regresó en la final de la temporada regular y luego actuó en los playoffs, mientras la dominante defensa de los Broncos conducía a la franquicia a su tercer campeonato del Super Bowl. Manning se fue del campo con el Trofeo Lombardi en las manos en su último partido.

Esta no es la misma situación.

Aunque los Steelers están actualmente en posición de playoffs, sus próximos tres partidos son contra Denver, líder del Oeste de la AFC; Houston, que viene en alza; y Jacksonville, líder del Sur de la AFC. Aunque probablemente puedan similar una derrota o quizás incluso dos, tres podrían ser catastróficas.

Rudolph rescató la temporada de 2023 de Pittsburgh al salir del banquillo en diciembre y encabezar un repunte hasta conseguir un boleto a los playoffs.

Eso no impidió que los Steelers siguieran adelante sin él al incorporar a Russell Wilson y Justin Fields en 2024 y luego a Rodgers en 2025.

El primer año de Rodgers terminó con una abultada derrota en casa en los playoffs ante los Texans. Su futuro parecía incierto hasta que los Steelers contrataron a McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin en enero. Rodgers ayudó a McCarthy a conseguir el puesto, aunque qué tan grande fue esa contribución está en discusión.

Pittsburgh tiene marca de 2-4 como visitante y parece poco probable que alcance a Cincinnati en la carrera por el título del Norte de la AFC.

Y, en general, los altibajos del equipo sugieren poco de que puedan avanzar lejos en la postemporada.

El juego de Rodgers ha reflejado el de su equipo. Lanzó tres pases de touchdown en tres semanas consecutivas, incluso superando en duelo a la estrella de Cincinnati Joe Burrow en una victoria sobre los Bengals a finales de septiembre.

Sin embargo, últimamente le ha costado marcar diferencia, a menudo descargando el balón a los corredores Jaylen Warren y Rico Dowdle o recibiendo capturas detrás de una línea ofensiva irregular cuando intenta atacar más profundo hacia un grupo de receptores que ha rendido por debajo de lo esperado, en particular DK Metcalf (dos veces Pro Bowl).

Rodgers promedió apenas 0,5 yardas aéreas por intento en la primera mitad la semana pasada contra Filadelfia, la cifra más baja desde que ESPN comenzó a medir esa estadística en 2006.

No está claro qué ocurrirá a continuación con un jugador que siempre se ha inclinado por hacer las cosas a su manera en todo momento. Se suponía que Pittsburgh sería su tercera y última parada en la NFL.

Parecía conforme el martes, pasando tiempo en el vestuario intercambiando bromas con Rudolph y el veterano tackle defensivo Cam Heyward después de hablar con la prensa.

Apenas ocho horas después, Rodgers ya no era el titular. Poco después, ya no era un Steeler, el giro más reciente y quizás final en un recorrido que terminará con él recibiendo una chaqueta dorada en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, aunque esto terminará siendo una salida poco gloriosa para todos los involucrados.