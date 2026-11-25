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La actividad de la Semana 12 de la NFL 2026 arranca con una gran noticia para los aficionados: el inicio de las celebraciones de Thanksgiving Day con un duelo clásico y lleno de historia en la NFC entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams.

Partido clave para Packers y Rams en Thanksgiving 2026

El compromiso, que se disputará en el SoFi Stadium, representa una oportunidad clave para los Packers, quienes llegan con la urgencia de retomar la senda del triunfo y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. Sin embargo, no será una prueba sencilla, ya que enfrente tendrán a unos Rams que buscan el subliderato del Oeste.

Green Bay se presenta tras sufrir una dolorosa derrota de 30-10 ante Minnesota, encuentro en el que su defensiva permitió 312 yardas.

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Transmisión exclusiva en Netflix para México

Por su parte, la escuadra angelina llega en gran momento tras alargar su racha a seis victorias consecutivas luego de imponerse 34-6 a los Arizona Cardinals, resultado que los mantiene en el tercer puesto de la NFC Oeste.

Para los aficionados en México que no quieran perderse ni un detalle de este encuentro de Acción de Gracias, la transmisión del partido estará disponible en vivo y en exclusiva a través de Netflix, plataforma que continúa ampliando su oferta de eventos deportivos en directo con este duelo de alto impacto de la Semana 12.

¿A qué hora juega Packers vs Rams HOY?

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Sede: SoFi Stadium, Inglewood