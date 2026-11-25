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Después de cerrar la fase regular del Apertura 2026 con una preocupante racha de cinco partidos sin conocer la victoria, el América llega a la Liguilla envuelto en cuestionamientos y con la obligación de recuperar su mejor versión justo antes de enfrentar a Monterrey en los cuartos de final.

Antonio Carlos Santos critica alineación y rendimiento de Henry Martín

En medio de las críticas por el bajón futbolístico del equipo de Guillermo Almada, una voz autorizada del americanismo señaló al que considera uno de los principales responsables del momento que atraviesan las Águilas: Henry Martín.

Antonio Carlos Santos, histórico referente azulcrema y una de las figuras extranjeras más importantes que han vestido la camiseta americanista, aseguró que el delantero mexicano está lejos de su mejor nivel y consideró que ha tenido suerte al defender los colores de la institución.

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Para el brasileño, Miguel Borja atraviesa un mejor momento futbolístico y podría aportar soluciones ofensivas en una etapa decisiva del campeonato.

"Creo que a veces Guillermo Almada se ha equivocado en la alineación porque sigue poniendo a Henry Martín en lugar de Miguel Borja. Yo apostaría por Miguel Borja, por supuesto, es mucho más dinámico, mejor jugador técnicamente; no es solo un poste, y aparte tiene el pase. De Henry Martín, así ha sido su carrera, puros goles de penales; yo he pensado que ha sido un jugador afortunado por estar en el América", señaló.

Confianza en el plantel para pelear por el campeonato

Santos, quien conquistó ocho títulos oficiales con el Club América entre 1987 y 1992, le deseó la mayor de las suertes a las Águilas y expresó su confianza en el plantel para pelear por el campeonato.

"Tiene buenos jugadores y muchas posibilidades de seguir avanzando. Si América no llega a la final, el campeonato mexicano quedará vacío; la mala racha no va a durar toda la eternidad y lo bueno empieza ahora. El equipo tiene variantes", finalizó.