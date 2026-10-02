A Malagón le vuelven a salir alas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Luis Ángel Malagón regresó al cuadro titular con las Águilas del América. Luego de seis meses y 21 días, alejado de las canchas, debido a una lesión, el arquero mexicano sumó su primera titularidad con el conjunto azulcrema.

Luis Ángel Malagón vuelve a la titularidad con América tras lesión

Fue durante el partido amistoso entre América y Cruz Azul en territorio estadounidense en donde Malagón registró sus primeros minutos con el primer equipo.

Desde el calentamiento, la cuenta de las Águilas no dudó en celebrar el regreso de uno de los últimos artífices del tricampeonato azulcrema.

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La afición de las Águilas en San Diego no dejó pasar la ocasión de ovacionar al jugador en cuanto saltó a la cancha, en gran medida, por ser uno de los actuales referentes del equipo.

En la primera parte, Malagón registró una actuación discreta, debido a que el encuentro no presentó grandes ocasiones que exigieran al arquero americanista.

Estratega Guillermo Almada aprovecha para dar minutos a refuerzos

Semanas atrás, Malagón había tenido actividad, pero en las categorías inferiores. De hecho, el pasado mes de septiembre, el arquero fue blanco de críticas, después de cometer un error en el Clásico Joven ante Cruz Azul de la Sub-20.

Van al ruedo. Además del caso del guardameta azulcrema, el estratega Guillermo Almada aprovechó para poder darles minutos a los refuerzos que se registraron tarde con el equipo: Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

Ambos no habían tenido actividad en la Liga, debido a que las circunstancias en los partidos ante Chivas y Necaxa no se había dado.

De manera que para el regreso de la Liga MX el próximo 10 de octubre cuando enfrenten a Rayados, Almada podrá contar con plantel completo por primera ocasión en lo que va de la temporada. Además, de tener a todo en ritmo.

El Dato

211 días pasaron para que Luis Ángel Malagón regresara a la titularidad con el cuadro americanista.