John Cena conquista la CDMX en presentación de la cinta

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Entre ovaciones, gritos, fotografías y cientos de celulares que trataban de capturarlo, John Cena llegó a la Ciudad de México para la presentación oficial de "Matchbox", la nueva cinta que protagoniza y que está inspirada en los famosos juguetes.

John Cena y elenco reciben a fans en CDMX

"¡Cena, Cena!", gritaban decenas de seguidores que se reunieron esta tarde en Toreo Parque Central para recibir al actor y exluchador, quien llegó a la Ciudad de México acompañado por Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris para presentar "Matchbox: La película".

Cena caminó por una alfombra gris convertida en una pequeña pista de carreras, rodeada por imágenes de alguno de los principales monumentos de la ciudad.

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La exestrella de la WWE intentó corresponder al recibimiento firmando tantos objetos como pudo. Además de regalar saludos y una que otra foto. Más tarde, ya sobre el escenario, escuchó nuevamente su apellido coreado y se mostró conmovido cuando le explicaron que algunos de los presentes habían esperado durante horas para verlo.

"Gracias por recibirme siempre en su casa. Voy a esforzarme al máximo para venir mientras ustedes quieran recibirme aquí", dijo.

Trama y representación en Matchbox

En la cinta, el actor interpreta a Sean Walker, un exsoldado convertido en agente de la CIA que vuelve a reunirse con sus amigos de la infancia y termina involucrándolos en una misión internacional.

El personaje también le permitió mostrar una faceta distinta a la fuerza física que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria.

"La incapacidad de ser vulnerable. Qué difícil es eso para Sean. Si pudiera sentarlo y decirle: 'Oye, amigo, vamos'".

Entre los integrantes del elenco, Arturo Castro aprovechó su encuentro con el público para hablar de la representación latina dentro de una producción internacional de acción.

"Soy de Guatemala, pero el mexicano nace donde le dé la gana", bromeó ante los asistentes.

"Me da mucho gusto que esta película haya podido enseñarle a la gente que los latinos somos tridimensionales. No sólo somos una cosa. Este personaje usa su cerebro para rescatar a sus amigos, para ayudar a sus amigos", dijo.

¿De qué trata "Matchbox: La película"?

"Matchbox: La película" sigue a Sean Walker, quien después de años alejado se reencuentra con sus amigos de la infancia. La reunión termina convirtiéndose en una aventura cuando el grupo es secuestrado y queda involucrado en el robo de un arma, por lo que deberá recuperarla y limpiar su nombre.

John Cena interpreta a Sean; Jessica Biel a Emily; Sam Richardson a Hank; Arturo Castro a Mateo y Teyonah Parris a Charmaine. El reparto también incluye a Danai Gurira, Corey Stoll, Golshifteh Farahani, Randeep Hooda y Bill Camp.

Dirigida por Sam Hargrave, "Matchbox: La película" se estrenará el 9 de octubre a través de Apple TV.