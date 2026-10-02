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Liga MX Femenil: Pumas, con la urgencia de sumar

Pumas acumulan 13 puntos y necesitan ganar para acercarse a la Fiesta Grande.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 01:02 p.m.
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Liga MX Femenil: Pumas, con la urgencia de sumar
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      Todo está listo para que este viernes 2 de octubre las Pumas y las Tigres se enfrenten sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

      Partido clave para la clasificación a la Liguilla

      Hoy se disputa una nueva edición del duelo felino que promete ser más que intenso por la rivalidad que existe entre estas dos instituciones.

      El equipo de Roberto Medina tiene la obligación de ganar en casa para sumar tres puntos y estar más cerca de clasificar a la Liguilla.

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      Resultados y situación actual de Pumas

      De momento, las de El Pedregal cuentan con 13 unidades de 27 posibles, producto de cuatro victorias (Necaxa, Querétaro, Chivas y Puebla) y un empate (Atlante).

      Sin embargo, ha sufrido cuatro derrotas (León, Pachuca, América y Cruz Azul), por lo que ya no se puede dar el lujo de perder, si tiene la intención de estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

      Horario y canales para ver en vivo Pumas vs Tigres de este viernes 2 de octubre

      · Pumas vs Tigres

      · Fecha: Viernes 2 de octubre

      · Hora: 19:00

      · Estadio: Estadio Olímpico Universitario

      · Transmisión: TUDN/Nu9ve/ViX/Liga BBVA MX Femenil YouTube

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      El Universal

      Pumas acumulan 13 puntos y necesitan ganar para acercarse a la Fiesta Grande.

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