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Documental de Molotov se proyectará en Cineteca Chapultepec

Además de Molotov, se proyectan películas sobre punk, reggae y rivalidades en el rock.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 12:53 p.m.
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Documental de Molotov se proyectará en Cineteca Chapultepec
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La Cineteca Chapultepec impulsa los viernes de "Música disidente", por lo que cada culmino de semana, proyectará una producción cinematográfica relacionada a discursos subversivos, a través de la música y, el 16 de octubre presentará "Gimme tha power", el documental sobre Molotov, dirigido por Olallo Rubio.

      Ciclo "Música disidente" en Cineteca Chapultepec

      En la página de la Secretaría de Cultura se dio a conocer el nuevo ciclo que ofrece la Cineteca, el cual tendrá lugar en su sede, ubicada en Chapultepec, en la Avenida Vasco de Quiroga, número 1401, alcaldía Álvaro Obregón.

      La temática no estriba únicamente en la proyección de cintas sino que, al final de cada función semanal, habrá diálogos comunitarios en el que puedes participar.

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      Documental "Gimme tha power" y su contexto histórico

      "Gimme tha power", documental de 2012, dirigido por Olallo Rubio, no sólo expone el camino que la banda de rock mexicana tuvo que atravesar para dar a conocer su mensaje, luego de la censura que supuso la publicación de su primer álbum, "¿Dónde jugarán las niñas?", sino que también contextualiza acerca de la censura perpetuada en nuestro país desde tiempos del Porfiriato.

      Este documental será presentando el viernes 16 de octubre, a las 17:00 horas (5:00 pm), pero habrá otras cintas que también serán proyectadas, a la misma hora, pero en diferentes días.

      Mañana, 2 de octubre, se proyectará "American Hadcore", una película de 2006, dirigida por Paul Rachman, el cual habla de los orígenes del punk; el 9 de este mes estará disponible "The Upsetters: The Life and Music of Lee ´Scratch´ Perry", que habla del trabajo del reconocido productor en géneros como el reggae y, por último, el día 30 de octubre, presentará "Dig!", donde se explica el motivo de la rivalidad entre los grupos de rock Jonestown Massacre y The Dandy Warhols.

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