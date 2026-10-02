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Congreso de Chiapas inicia tercer año de labores

Mario Guillén Guillén fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política para impulsar la agenda legislativa.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 12:57 p.m.
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Congreso de Chiapas inicia tercer año de labores
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      TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de Chiapas instaló este jueves el primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, evento en el que la diputada Marcela Castillo Atristain quedó como presidenta, para el periodo que abarca del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2027.

      Congreso de Chiapas inicia tercer año de labores

      Mientras que el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Guillén Guillén, fue designado presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo.

      Castillo Atristain anunció que Guillén Guillén había resultado como presidente de la Junta de Coordinación Política.

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      Este jueves, la mesa directiva del Congreso quedó integrada, como:

      Presidenta: Marcela Castillo Atristain

      Vicepresidenta: Elvia Catalina Aguiar Álvarez

      Vicepresidente: José Ángel del Valle Molina

      Secretaria: Andrea Negrón Sánchez

      Secretaria: Ana Karen Ruiz Coutiño

      Prosecretaria: Erika Paola Mendoza Saldaña

      Prosecretaria: Maritza Molina Molina

      Iniciativas legislativas y agenda parlamentaria

      Durante el ejercicio de esta legislatura, tienen 175 iniciativas de ley, que continuará con el análisis y discusión, por ser materia de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, administración pública, salud, derechos de las mujeres, niños y adolescentes, maltrato animal, entre otras, que se han homologado en el marco jurídico estatal, con la Constitución federal.

      Los diputados acordaron que, a través de las comisiones, van a trabajar para sacar adelante las iniciativas prioritarias y desahogando la agenda parlamentaria, "de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo".

      Guillén Guillén dijo que van a trabajar en el impulso de iniciativas de ley, "para el desarrollo y transformación de Chiapas".

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