Congreso de Chiapas inicia tercer año de labores
Mario Guillén Guillén fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política para impulsar la agenda legislativa.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El Congreso de Chiapas instaló este jueves el primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, evento en el que la diputada Marcela Castillo Atristain quedó como presidenta, para el periodo que abarca del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2027.
Congreso de Chiapas inicia tercer año de labores
Mientras que el coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Guillén Guillén, fue designado presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo.
Castillo Atristain anunció que Guillén Guillén había resultado como presidente de la Junta de Coordinación Política.
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Este jueves, la mesa directiva del Congreso quedó integrada, como:
Presidenta: Marcela Castillo Atristain
Vicepresidenta: Elvia Catalina Aguiar Álvarez
Vicepresidente: José Ángel del Valle Molina
Secretaria: Andrea Negrón Sánchez
Secretaria: Ana Karen Ruiz Coutiño
Prosecretaria: Erika Paola Mendoza Saldaña
Prosecretaria: Maritza Molina Molina
Iniciativas legislativas y agenda parlamentaria
Durante el ejercicio de esta legislatura, tienen 175 iniciativas de ley, que continuará con el análisis y discusión, por ser materia de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, administración pública, salud, derechos de las mujeres, niños y adolescentes, maltrato animal, entre otras, que se han homologado en el marco jurídico estatal, con la Constitución federal.
Los diputados acordaron que, a través de las comisiones, van a trabajar para sacar adelante las iniciativas prioritarias y desahogando la agenda parlamentaria, "de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo".
Guillén Guillén dijo que van a trabajar en el impulso de iniciativas de ley, "para el desarrollo y transformación de Chiapas".
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