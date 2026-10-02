Luis Ángel Malagón vuelve a la titularidad en América tras lesión
Malagón jugó cinco partidos con la categoría Sub-21 antes de volver al primer equipo.
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Luis Ángel Malagón regresa a una titularidad con América
Jueves, 1 de octubre de 2026 21:45 | Deportes | FUTBOL-AMÉRICA
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Después de casi siete meses, Luis Ángel Malagón vuelve a ser el arquero titular de las Águilas del América. El mexicano es el portero frente a Cruz Azul, esta noche en San Diego, California.
América enfrenta a Cruz Azul en amistoso en San Diego
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El amistoso entre azulcremas y celestes es el escenario ideal para el retorno del histórico guardameta del América, quien sufrió una grave lesión en marzo que lo dejó fuera de toda actividad y sin estar en la Copa del Mundo.
Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el partido de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, frente al Philadelphia Union, en un intento de despeje que terminó mal para el guardameta.
Regreso progresivo de Malagón tras recuperación
Hoy, es el titular del América contra La Máquina, pero su regreso a las canchas después de su recuperación se dio en la categoría Sub-21, el 16 de agosto en contra del Atlético de San Luis.
Luis Ángel lleva cinco encuentros con la categoría juvenil del América, en todos ha sido titular, suma 405 minutos y recibió siete goles. Su regreso a las canchas no fue el mejor.
América y Cruz Azul aprovecharon el parón por la Fecha FIFA para sostener un duelo amistoso en el Snapdragon Stadium.
Guillermo Almada decidió debutar esta noche a sus dos refuerzos pendientes: los centrales Santiago Bueno y Santiago Ramos.
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Franco Rossano.
Medios: Edwin Cerrillo, Erick Sánchez y Carlos Álvarez.
Delanteros: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Alejandro Cárdenas.
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