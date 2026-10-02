Inhabilitarían a 10 ediles por incumplir con policías, dice Gallardo
Aseguró que el Poder Legislativo se encargará de desahogar los procedimientos
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Al menos 10 presidentes municipales estarían sujetos a procesos de inhabilitación, por incumplir el pago salarial de 14 mil pesos mensuales netos a policías, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Destacó que los ediles señalados por desacatar la disposición recientemente publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE), pertenecen a diferentes partidos políticos, incluido el Verde Ecologista de México (PVEM).
Explicó que el Poder Legislativo se encargará de desahogar los procedimientos de inhabilitación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios.
Evitó difundir la ubicación y los nombres de los alcaldes, sin embargo, recomendó cuestionar al Congreso del Estado sobre cuáles autoridades municipales se encuentran incluidas en la lista de incumplimiento.
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Denunció la insuficiencia de personal operativo de seguridad pública en municipios de las zonas altiplano y media, donde existen entre 10 a 14 elementos, es decir, de cinco a siete oficiales por turno.
Previo a encabezar la entrega de patrullas a la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, exhortó a los gobiernos municipales a reforzar los cuerpos de seguridad pública, tanto en los exámenes de control y confianza, como en la inversión de equipamiento.
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